戴資穎、謝淑薇條款 國體法修正全入列
去年里約奧運先後發生謝淑薇退賽爭議與戴資穎球鞋事件，在3日初審通過的國民體育法修正案第37條，選手或教練若對代表隊選拔、參賽資格感到不服，可以提出申訴或仲裁，堪稱「謝淑薇條款」；第32條則被形容為「戴資穎條款」，規定合作廠商須尊重運動選手之特殊需求。
國體法這次針對爭議事項的最大變革，當屬引進第三方「仲裁機制」。對於代表隊選拔、訓練、參賽資格、提名或其他權利義務，若選手、教練對所屬協會的決定不服，增加了最終的救濟管道。
儘管選手、教練原本就有申訴權利，但申訴始終是屬於內部救濟管道。體育署副署長林哲宏表示，國體法仿效國外引進仲裁制度，半年內會進一步訂定細則，原則上希望由法務部認可的第三方仲裁機構，來解決相關紛爭，畢竟體育署、中華奧會都可能是被提出仲裁的對象，不宜擔任裁判工作。
至於戴資穎去年奧運碰上球鞋爭議，近來又因團隊賽服而發難，國體法修正案第21條則規定，特定體育團體組團代表國家參加國際運動賽會，與合作廠商訂定之贊助契約，應考量國際慣例與選手比賽之需要及權益為之。選手若有個別贊助商，四方應於參賽前協商，不得對運動選手有顯失公平之約定。
(中時電子報)
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