行政院緊急澄清：未向大觀自救會成員提告

針對行政院長林全車隊遭大觀自救會成員圍堵抗議，行政院發言人徐國勇今（4）日晚間澄清表示，行政院沒有要提告，但是對於民眾以攔阻院長車隊方式表達訴求，影響民眾交通安全及維安作業，行政院深感遺憾。至於非告訴乃論之部分（俗稱公訴罪部分），則由檢警單位依法處理！

徐國勇表示，期盼民眾能以和平、理性的方式表達意見與訴求。

有媒體報導指稱行政院要向相關民眾提告，行政院晚間發布新聞稿作了以上澄清。

(中時)