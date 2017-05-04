花蓮農產價格暴漲 警方加強巡邏防竊

警方積極巡邏，守護農民心血。(圖/楊漢聲翻攝)

受因氣侯變遷，花蓮農作物減產等因素，導致香蕉、檳榔等多項農產品價格高漲，宵小蠢蠢欲動，花蓮縣警局鳳林分局分局長楊峰明指示各分駐(派出)所，全面加強轄區防竊，尤其是偏鄉民眾務農為生較多，必需全力守護農民辛苦栽種的農作物，保障農民辛勤耕種能有穩定收穫。

這幾個月來香蕉價及檳榔等多項農產品價格高漲，不只讓民眾「買不下手」，高昂的價格也讓宵小蠢蠢欲動，農民則是整天擔心受怕，鳳林分局轄區是檳榔的重要產區，為了保障農民權益，分局特別安排不定時巡邏來進行防竊，確保農民安心收成。

(中時)