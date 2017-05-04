廣州將迎梅花獎 老戲出新意

廣州將於下周一晚間，舉辦第28屆中國戲劇梅花表演獎（以下簡稱，梅花獎）這一文化盛事，讓廣東兩部入圍粵劇將亮相。3日入圍粵劇之一、《搜書院》的主創人員接受記者專訪，「解密」如何將這部「老戲」演出新意。

本屆梅花獎共有16台劇目進入終評，粵劇共有兩部入圍，廣州粵劇院有限公司出品的《搜書院》是其中之一，參評演員為蘇春梅。該劇將於5月9日，在廣州友誼劇院上演。

《搜書院》，是粵劇藝術宗師馬師曾、紅線女的經典名劇。這次參演的《搜書院》，對老劇做了重新整理編排，由廣州粵劇院打造和演出，國家一級導演童薇薇任導演。

中國戲劇獎·梅花表演獎是中國戲劇表演藝術最高獎，每兩年一評。本屆「梅花獎」將於5月8日至23日在廣州上演，將評選出15名獲獎演員。

進入終評的16台劇目中，有京劇、崑劇、揚劇、粵劇、越劇、豫劇、黃梅戲、閩劇、秦腔、徽劇、河北梆子和話劇，各劇目票價均為50元／張。

其中，《搜書院》將於5月9日在廣州友誼劇院上演。廣東粵劇院的粵劇《白蛇傳·情》 ，參評演員為曾小敏，該劇將於5月15日，在廣東粵劇藝術中心上演。

(旺報)