廣州現迷你KTV 打發時間好去處

最近廣州各商場，出現一種電話亭式KTV，除了唱歌、聽歌外，還有錄歌、線上分享傳播等功能，成為消費者打發零碎時間的好去處。

目前正佳廣場、保利中環廣場和四季天地廣場等廣州商場皆有迷你KTV，每一間玻璃房的內部設施，與傳統KTV有著許多相似之處，例如同樣擁有麥克風、座椅、選歌的觸摸屏等。

但在細節上，卻與傳統的KTV不相像，迷你KTV更像是半專業錄音棚，內裡有著高腳凳、降噪耳機和更為細緻的音效調節中控台。

每台機器每天有著限定的免費試唱名額，名額用完後，只能試唱更短的時間，如果還想繼續唱歌就要加值。一首歌曲付費5元，包時每15分鐘20元，一小時64元。

消費者可利用微信、支付寶掃碼付款，當然也可使用傳統投幣付費。掃碼登錄後進入歌曲庫，可以看到有熱門歌曲榜，歌星、歌曲以及手寫點歌。當唱完一首歌后，歌唱者可在客戶端重新聽到自己剛才所唱的歌曲，並且可分享到社交平台上和朋友們互動。

(旺報)