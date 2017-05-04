交大畢業活動超狂 辦麻將大賽拚牌技
交通大學畢聯會「交翔曲」系列活動4日登場，首波活動就是首次舉辦的「麻將大賽」，今(4)晚吸引64人湊滿16桌，檯面上拚牌技，也為結束4年大學生留下獨特紀念。
交大表示，麻將大賽讓同學們互相切磋，不賭錢，優勝者也沒有獎金，但會提供抱枕、背包之類的獎品當作禮物。
緊接著於10日登場的，是交大管弦樂團與合唱團的快閃表演，表演曲目為英國作曲家艾爾加有名的「威風凜凜進行曲」。
13 、14日則是重頭《骨牌活動│軌道》，同學們預計用一天半的時間排列出十一萬片的骨牌，並14日邀請主祕、學務長與幾位長官共襄盛舉推倒骨牌。
備受矚目的畢業舞會則將於26日壓軸登場，今年主題定為《六仍行》，取「六」代表06級畢業生以及與「六人行（Friends，美國知名影集）」諧音。
(中時)
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