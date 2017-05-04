綠稱經濟正在上升 黃子哲：眼睛有業障？
民進黨今(4)日舉行「365天我們一起完成的事」記者會，公布統計數據強調經濟正在向上提升。名嘴黃子哲在臉書反酸小英執政這一年，國家社會亂成一團，人民生活也沒好轉，是平行時空，還是眼睛有業障？跟小老百姓的感受差這麼多？黃子哲說，應該不是365天我們「一起完成的事」而是「一起搞砸的事」。
黃子哲指出，民進黨提了包括經濟成長率、出口值、以及來台旅客等數字增加，這些不能說有錯，只能說「很做作」，因為沒露的數字，遠比露出來的更「精彩」。
以失業率而言，104年平均3.78%，105年平均3.92%，106年1-3月平均3.81%。房價所得比：最新數字105年第3季9.35，創歷史新高。台北市房價所得比更高達16.16倍，等於要不吃不喝超過16年才能在北市買得起房。
而華僑及外國人投資的最新統計2017年1-3月共1,093,654(千美元)，比去年同期減少12.86%。來台旅客人數：馬政府從2008-2015平均每年成長14%，2016年旅客僅成長2%。
黃子哲說，兩岸關係的急凍、一例一休的亂象、以及前瞻基礎建設計畫的胡搞等，都很難讓人對經濟發展有樂觀的期待。但為了美化蔡英文執政一年的政績，民進黨卻想用「詐術」虛構美好的假象，「究竟是蔡英文離人民太遠，還是離火星太近？」
(中時)
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