北市動物之家虐待動物 陳孋輝痛批動保處

台北市動保處下的動物之家收容單位，被台北市議員陳孋輝批評是人間煉獄，不僅收容動物過於飽和，而且多數犬隻甚至行為異常，還有的一旦進入動物之家，終其一生就不能再離開牢籠，因為人手和場地限制，每3周可能輪到放封15分鐘，但根據議員實地訪視，甚至已有動物4個月都沒有踏出籠子，相當不人道。

截至4月19日，動物之家收容動物為犬428隻、貓111隻，其中收容逾1年動物為犬138隻、貓5隻，32.2%犬隻收容超過1年以上，有犬隻自103年3月收容迄今已逾3年。陳孋輝4日在議會財建部門質詢時為貓狗請命；她痛批動物之家環境極差，衛生和臭味讓人不敢恭維。

放封條件目前動保處表示每周150隻，以不重複為原則，由志工、動物行為訓練師將犬隻牽出籠活動，每次15分鐘，陳孋輝依目前收容犬隻428隻計算，至少3星期才能出籠活動1次，有志工表示甚至要1個月，毫無動物福利可言，遑論個性緊張、有咬人紀錄的狗，出籠機率零。

依動物收容處所設置組織準則，動物活動區域面積以每隻動物提供5平方公尺計算，但陳孋輝實際訪視，狗滿為患，根本達不到標準；不少收容犬隻呈現呆滯，瑟縮在角落，有人經過也全無反應，有犬隻瘦到見骨。

對於狗兒何以擠在一起動也不動？動保處長嚴一峯說，「他們可能在取暖」，陳孋輝聞言痛批「太可惡」。她說日復一日在籠內吃喝拉撒睡，關到瘋關到死為止，太殘忍。對此，嚴一峯被批到無言以對，陳孋輝要求，重新檢討犬舍面積、通風、排水及除臭設備，增加犬隻出籠活動頻率，嚴一峯說，會努力改善。

(中時)