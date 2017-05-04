傅崐萁與北市里長聯誼 里長傅吉田：只吃客家湯團

對外界多次詢問北市參選台北市長意願，卻始終沒有明確表態的花蓮縣長傅崐萁，4日北上參加台北市「客籍」里長聯誼，再次被問到有無參選意願，傅崐萁語帶保留地表示：「一切以民意為依歸」。

外傳傅崐萁有意參選台北市市長，但他本人至今不願證實。4日他和花蓮縣客家籍鄉親共同搭車北上，參加客籍里長聚會，此舉又令外界有意在言外的聯想；參加聚會的大安區敦煌里長傅吉田說，「誰來選台北市長，我們都接受，重點是能不能關心市政」，他表示，這次聚會並沒有複雜背景，純是客屬總會下的北市和花蓮兩個分會的聯誼，身為客籍鄉親，傅縣長一起參加，「我們也很意外」。

傅吉田和傅崐萁同宗，他表示，聚會現場大家客言客語，人不親土親，語言很快讓大家融入，氣氛相當熱烈；不過，由於行程安排，連飯都沒吃，傅崐萁也和大家一起吃客家傳統湯圓，前後一個多小時就離開。

傅崐萁致詞時，傅吉田隱約聽到傅縣長是強調祝柯文哲市長一切順利辦好世大運，還有提及統籌分配款和8千800億的前瞻計畫等等，但他認為，客家人「都是種田苦幹的精神」，對政治不會太明顯表態，至於同屬客籍，他對傅崐萁的看法如何？他說，「沒有不好印象啦，我們同宗，他又這麼有成就，對他當然認同，也與有榮焉」，但他又開玩笑說，之前都是電視上看到，現場看，「我們兩個都是傅，竟然有人比我帥，很不服氣！」

傅崐萁帶著花蓮鄉親與50位台北市「客籍」里長同樂，一進場就與50位里長頻頻握手示意，對媒體提問，是否期待傅崐萁角逐2018台北市長選舉，北市景行里長劉竹英說：「很希望，因為我們都是客家鄉親，我覺得他來是加分的。」

不過傅崐萁本人仍表示，一切發展以民意為依歸，先做好手邊的工作；他也提到了即將展開的世大運，「我們還是盡快給柯市長加油，趕快把這個活動辦好！」

(中時)