樟湖生態國中小學換校長？ 家長呼籲雲縣府：不要當劊子手

一名男性家長（最後排）堅定訴求陳清圳校長帶領孩子在生活中學習、在學習中生活，獲得家長共鳴。（周麗蘭攝）

教育處長梁恩嘉強調，制度、組織很重要，不是沒有好校長，雙方唇槍舌戰。（周麗蘭攝）

樟湖國中小代理校長陳清圳在整場座談會未出聲，若有所思。（周麗蘭攝）

雲林縣目前有10名國中候用校長未分發，教育處有意「處理」樟湖國中小代理校長陳清圳，引發家長恐慌，教育處長梁恩嘉今天下午與家長座談舌戰，家長表示，他們不知道制度、組織能帶給孩子甚麼幫助，但知道陳清圳校長能讓孩子打開心扉、感覺被愛，希望梁不要當樟湖的劊子手。陳清圳全場未發言，若有所思。

梁恩嘉今天到樟湖國中小原是與校方討論校務發展，五十多名家長得知趕來聲援陳清圳，訴求「搶救一個好校長」。

梁恩嘉表示，感謝華南國小校長陳清圳兼代樟湖國中小校長，但不忍教育界流言質疑陳沒有正式國中校長資格，他思考是否可能回到制度，給候用校長一個機會，也會考量家長需求。

梁恩嘉說，是一所公辦公營的學校，教育要有延續性，誰將來接棒子，對候用校長是一個很大挑戰，希望大家沉澱，信任不是只有一人，而是一個制度、一個組織。

梁恩嘉表示，實驗方式不只一種，光武國中的溯溪、登山運作十幾年，證明一件事陳校長做得很好，但未必其他校長做不到，只要有能力，願意培訓都可以。

兩位家長表示，陳校長開啟家長的視野，讓學生在生活中學習，在學習中生活，家長不知道制度、組織能帶給孩子甚麼幫助，但知道陳校長能讓孩子打開心扉，他不只是校長還是校長爸爸。

一名媽媽表示，孩子得知校長會異動擔心說「我沒希望了」，說校長帶他們爬山、會罵人、也會和他們說話。

家長李佩芯表示，因陳清圳的帶領，家長積極參與到「工作快要丟了」、「婚要離了」，有哪個校長願意？

家長高美媛表示，「處長你要我們相信團隊，你也要相信我們的團隊，我們只要陳校長，這是唯一心聲。」獲得熱烈掌聲。

華南國小家長會長楊程超趕來聲援表示，如果不知道樟湖國中小目前教育的水準，如何遴選另一個陳校長？台灣有多少百大特色小學？他知道的兩所已面臨招不到學生，換了校長誰能保證甚麼？不是給處長壓力，是希望縣府能深入了解。

梁恩嘉表示，沒有更好、更穩定之前，不會換校長，審慎考慮留下陳校長。

(中時)