薩德費用誰出？ 南韓代總統：韓美無分歧

韓聯社4日報導，南韓代總統黃教安在首爾三清洞總理官邸與記者團舉行午餐會座談時表示，薩德是美國武器，由美國使用，運作費用由美方承擔，「韓美在此問題上沒有意見分歧」。

黃教安表示，要部署武器則需要土地，武器所在地國家會提供。韓美兩國成立聯合工作組，幾個月來具體討論相關事宜，然後擬定協議。因為有字可據，薩德費用由哪一方承擔不會引發爭議。他還指出，美方提出重議薩德部署費用，但部署工作未完全落實，重議無從談起。兩方在此問題上沒有意見分歧。

然而，雙方並非如此平和，上月27日，美國總統川普接受路透採訪時表示，希望南韓政府為薩德系統支付10億美元，南韓國防部則隨後拒絕。之後，南韓國家安保室長金寬鎮30日稱，在與美國國家安全事務助理麥克馬斯特的通話中，雙方再次確認薩德費用協議內容。

但是，麥克馬斯特之後在30日（當地時間）接受美國福克斯《Fox News Sunday》採訪時暗示美國打算就薩德費用重新談判，南韓國防部隨後在5月1日再次強硬表態， 堅稱薩德費用無法再協商。

(旺報)