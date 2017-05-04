王溢正對黃衫軍「犯沖」 吞跨季4連敗
Lamigo桃猿今晚先發投手王溢正，本季對中信兄弟「犯沖」，即使投出主投7局失3分優質好球，卻因得不到隊友火力友援，吞下對戰跨季4連敗。
王溢正今晚出戰黃衫軍之前，平均自責分率不到6.00，但對中信兄弟的對戰自責分率卻超過2位數。
前2場對戰1場中繼1場先發，其中中繼2局失3分，責失2分，另1場先發僅投3.2挨林智勝、周思齊張志豪「連3轟」，狂失7分，這2戰都吞敗投，對戰自責分高達14.29。
今晚先發第3度交手，主投7局只被擊出7支安打，並送出7次三振，稱的是本季對戰表現最出色的一役，無奈隊友火力遭對方洋投肯恩封鎖，最終成為吞下跨季對戰4連敗與本季第4敗，本季4場敗投有3場是輸給中信兄弟。
(中時電子報)
關鍵字：中信
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