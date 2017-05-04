美年內可能缩表 陸專家示警利率上升打壓債市
在美國聯準會4日宣布聯邦基金利率維持在0.75%至1%不變，並強調第1季經濟增速放緩只是暫時現象後，市場多解讀爲鷹派態度。隨著全球經濟穩步復甦，外部條件改善有利增長，多位分析人士認爲，6月美國再度升息應該沒有懸念，而縮表計畫在今年內也有相當大機率出爐。
中信證券固收團隊甚至還認爲，在美聯準會6月議息會議之前，美國方面經濟資料表現，還有聯準會官員的發言仍然值得關注，可以說不排除2017年升息3次的選項，其中以6、9月升息的機率較高。
此外，當聯邦基金利率達到一定水平之後，美聯準會啟動縮表的進度也十分必要，研判今年底到明年初應該是比較可能的時機。
在此情況下，光大證券首席宏觀分析師張文朗也提醒，由於美國升息或縮表，很可會帶來海外利率的上升，而長期利率的走高或將引發債市低迷，從而進一步加快利率上升的速度，並通過中美利率聯動的，延伸影響到大陸國債利率。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。