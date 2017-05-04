美年內可能缩表 陸專家示警利率上升打壓債市

在美國聯準會4日宣布聯邦基金利率維持在0.75%至1%不變，並強調第1季經濟增速放緩只是暫時現象後，市場多解讀爲鷹派態度。隨著全球經濟穩步復甦，外部條件改善有利增長，多位分析人士認爲，6月美國再度升息應該沒有懸念，而縮表計畫在今年內也有相當大機率出爐。

中信證券固收團隊甚至還認爲，在美聯準會6月議息會議之前，美國方面經濟資料表現，還有聯準會官員的發言仍然值得關注，可以說不排除2017年升息3次的選項，其中以6、9月升息的機率較高。

此外，當聯邦基金利率達到一定水平之後，美聯準會啟動縮表的進度也十分必要，研判今年底到明年初應該是比較可能的時機。

在此情況下，光大證券首席宏觀分析師張文朗也提醒，由於美國升息或縮表，很可會帶來海外利率的上升，而長期利率的走高或將引發債市低迷，從而進一步加快利率上升的速度，並通過中美利率聯動的，延伸影響到大陸國債利率。

(旺報)