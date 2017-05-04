對北韓動武 美國恐需動用一半海軍艦艇

美國《外交政策》雙月刊網站5月1日發表了《爲何「5027」是一個你應該知道的數位：朝鮮戰爭可能會如何打響》的文章，作者爲美國資深記者、普利茲獎獲得者湯馬斯·里克斯，他在文章中證實，美軍對北韓作戰計畫蓄謀已久。摘要如下：

文章稱，如果有一個問題是美軍正在研究和考慮的，那就是朝鮮半島戰爭問題。美國所有武裝部隊長期以來一直在認真考慮他們在朝鮮戰爭中的作用。海軍陸戰隊可以考慮兩棲登陸。海軍可在朝鮮半島的三面航行，這非常方便，尤其是對於部署可擊落飛彈的神盾驅逐艦而言。特種部隊在地面上將要完成很多重大任務，比如，搜尋發射點、通信設施以及地下指揮部。

文章稱，朝鮮戰爭將如何打響？美軍的決策者已考慮了幾十年，尤其是在北韓試圖研製核武器和能攜帶核彈頭的遠端飛彈的過去20年。湯馬斯·里克斯在文章中指出，美國的確有很多作戰計劃，他本人曾聽取過某些計畫的簡報。

文章稱，美軍的「5027號作戰計畫」要求美國在90天時間裡向戰區派出數十萬人的作戰部隊，加上美國一半的海軍艦艇和1000多架戰鬥機。另外，還有「5029號作戰計畫」，主要是如何應對平壤政府的突然垮臺，以及保障核武器和生物武器庫的安全等。

(旺報)