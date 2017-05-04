對北韓動武 美國恐需動用一半海軍艦艇
美國《外交政策》雙月刊網站5月1日發表了《爲何「5027」是一個你應該知道的數位：朝鮮戰爭可能會如何打響》的文章，作者爲美國資深記者、普利茲獎獲得者湯馬斯·里克斯，他在文章中證實，美軍對北韓作戰計畫蓄謀已久。摘要如下：
文章稱，如果有一個問題是美軍正在研究和考慮的，那就是朝鮮半島戰爭問題。美國所有武裝部隊長期以來一直在認真考慮他們在朝鮮戰爭中的作用。海軍陸戰隊可以考慮兩棲登陸。海軍可在朝鮮半島的三面航行，這非常方便，尤其是對於部署可擊落飛彈的神盾驅逐艦而言。特種部隊在地面上將要完成很多重大任務，比如，搜尋發射點、通信設施以及地下指揮部。
文章稱，朝鮮戰爭將如何打響？美軍的決策者已考慮了幾十年，尤其是在北韓試圖研製核武器和能攜帶核彈頭的遠端飛彈的過去20年。湯馬斯·里克斯在文章中指出，美國的確有很多作戰計劃，他本人曾聽取過某些計畫的簡報。
文章稱，美軍的「5027號作戰計畫」要求美國在90天時間裡向戰區派出數十萬人的作戰部隊，加上美國一半的海軍艦艇和1000多架戰鬥機。另外，還有「5029號作戰計畫」，主要是如何應對平壤政府的突然垮臺，以及保障核武器和生物武器庫的安全等。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。