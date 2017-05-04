幾歲該做乳房超音波？

(達志)

台灣乳癌有年輕化趨勢，女性幾歲該做乳房超音波？醫師建議，35-45歲婦女就該行動了。

36歲陳小姐懷孕第五個月自我檢查發現乳房有異狀，結果是乳癌二期，力馬動手術，母子均安；另一名30出頭的女醫師，發現乳癌後積極治療仍不幸轉移而離開人世。雖然台灣婦女乳癌高好發族群是45歲以上，但臨床顯示35-45歲的罹患乳癌不在少數，檢查要趁早。

康聯預防醫學張容蓉醫師指出，乳癌連續多年蟬聯台灣女性第一好發癌症，發生率增加速度高居十大癌症之首，早期乳癌能透過自我檢查達到成功偵測的機率非常低，等到發現硬塊再來療已是困難期，台灣乳癌發現多屬第二、三期的較晚期，國人乳癌篩檢率不過四成，台灣婦女對乳癌風險意識普遍低落且台灣婦女乳癌平均年齡比歐美少十歲，每11台灣婦女患者就有1人小於35歲，台灣乳癌年齡年輕化的趨勢已亮起紅燈。

張容蓉指出，乳房是由乳房腺體、脂肪及結締組織等密度相近的物質組成，國健署為45歲以上婦女提供的免費乳房攝影定期檢查是利用X光來診斷， X光對於微小鈣化點的偵測相當敏感，檢查時需將乳房做適度均勻壓迫，使之固定、組織分散、降低重疊讓病灶更為清晰；乳攝是很好的癌篩工具，對45歲以下的女性卻不太適合，因為年輕乳房較緻密，微小鈣化點易受遮蔽較不清晰，容易讓乳房攝影的診斷力下降，尤其對乳房腫塊，乳攝的判別效果上較為困難。

張容蓉醫師(本報資料照片)

乳房超音波的原理是發射人耳聽不到的高頻音波，利用不同組織中音波前進速度不同的特性，收集穿透組織後的反射波來成像，所以各年齡層甚至懷孕，都可接受乳房超音波檢查。35歲到45歲之間的婦女，最好能每一至兩年定期進行乳房超音波檢查。

張容蓉分析，高油高糖飲食容易影響內分泌，可能增加乳癌風險。不過台灣婦女乳癌的好發年齡比歐美少十歲，顯示除了可能是來自基因，或許生活作息不佳也是值得主要問題。加拿大醫學會期刊指出，保持運動可降低乳癌病人降低復發和死亡風險，台灣比歐美女性更缺乏運動，熬夜晚睡更是時下年輕族群的生活型態，這會抑制褪黑激素分泌，加上飲食不當，可能提高乳癌好發率。

張容蓉建議台灣女性過了35歲就該提高風險意識，定期接受乳房超音波檢查，45歲以上定期接受乳房攝影外，建議兩種檢查都做比較完整。二等親內若有乳癌病史，建議乳房攝影時間提早到40歲開始。

(中時電子報)