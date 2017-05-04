《麻醉風暴2》預告討論熱烈 短短4天觀看近60萬次

李國毅。（圖/公視提供）

李國毅。（圖/公視提供）

黃健瑋。（圖/公視提供）

夯劇《通靈少女》掀起全台關注，後續將播出的公視連續劇《麻醉風暴2》乘勝追擊，特別選在《通靈》完結篇時段，首播震撼人心的前導預告「當醫生是一件很孤單的事情」。黃健瑋、李國毅、許瑋甯、孟耿如、吳慷仁等主角造型正式曝光，更在官方臉書、Youtube、PTT台劇版等網路平台熱烈討論，《麻醉風暴2》預定今年９月上檔。

討論度爆表的醫療劇《麻醉風暴》在前年金鐘獎獲４大獎後，去年８月正式開拍第二季，故事結構與製作細節全面升級，《麻醉風暴２》前導預告影片釋出更引起討論於官方臉書上架。短短４天內觀看次數已累計55萬次，已吸引超過１萬５千位觀眾按讚、超過3700次分享。

孟耿如看了也說「我自己也都超期待的欸」；觀眾留言「感覺全身血液都在沸騰啊啊啊!!」、「今年最期待的台劇」、「不覺得現在就看到預告很痛苦嗎？還要等四個月啊」。釋出的影片除有捷運爆破、意外現場黃健瑋與李國毅對病患急救場警，也有黃健瑋前往約旦擔任戰地醫師與匪徒衝突場面，以及李國毅向病患家屬說「我保證一定會救活他」，還有向人揮拳嘶吼的畫面。

片中黃健瑋一臉鬍鬚難掩疲憊眼神，對著年輕醫師李國毅說「你不覺得當醫生是一件很孤單很孤單的事情嗎」，讓醫界工作民眾直呼「有感」，也留言「當護理人員、醫檢師也很孤單」。從頭貫穿全劇的黃健瑋整整拍了７個月，他說「拍了好久，也終於在今年完成，看這預告『感覺好像上輩子的事』」。

《通靈少女》結局男主角「阿樂」車禍過世，讓李國毅在臉書感動留言片中金句「人生在世，要好好珍惜身邊的人」，吸引主角郭書瑤到李國毅臉書留言「如果阿樂遇到的醫師是你，可能就不會悲劇了」。

(中時)