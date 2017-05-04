政院擬翻案年改 地方省下經費挹注退撫

立法院司法及法制委員會昨(3)初審「公務人員退休撫卹法草案」，其中第40條通過民進黨段宜康委員等人連署條文，即「各級政府」節省經費，改為只有「中央政府」省下經費，需全數挹注退撫基金。對此，政院年改辦公室今晚發稿表示，如此一來基金破產時間不可能延後到民國139年，會提前若干年，因此將與立委再溝通。

林萬億副召集人兼執行長表示，依初審條文以優惠存款利息負擔來看，106年度試算資料，優惠存款利息總負擔約823.7億元，其中台銀利息負擔145.6億元，各級政府負擔678.1億元。各級政府負擔部分屬中央政府負擔計341億元，地方政府負擔337億元；惟地方政府負擔部分有208億元是由中央政府補助，亦即中央政府負擔優惠存款利息總數是549億元，地方政府負擔129億元。

依通過的條文來看，以106年數字為例，如果優惠存款利率降至零，中央政府每年所節省優惠存款利息支出約549億元可挹注到退撫基金(改革後的第一年優惠存款利率降至9%，則節省274.5億元)，惟尚須減除一次退優存6%及低於最低保障金額18%優存利息。也就是說，即使只有中央政府每年所節省的優惠存款利息支出就不只是優惠存款利息支出的一半，相當約八成將挹注入退撫基金。

至於調降所得替代率後，中央退撫支出節省金額，較難精準計算。以民進黨團版為例，從75%逐年分15年調降至60%，考試院版是從80%分10年調降至70%。以105年為例，支應軍公教年金支出，政府總共編列3,108億元預算，包括軍公教保險分攤301億元、軍公教退休金2,807億元(含新舊制與優惠存款利息差額)，其中中央政府編列1,484億元，地方政府1,323億元。

不過，中央政府負擔的軍公教退休金新制與舊制的1,059億元，將因調降所得替代率而節省部分支出，這些節省支出將挹注退撫基金，總計中央政府挹注基金的經費，會超過年改全部節省經費(含優惠存款利息及調降所得替代率)的一半。

據考試院精算報告顯示，以民進黨團版估算，綜合調整方案(35年年資所得替代率75%調降到60%、提撥率18%)，現行制度50年需支出1兆7,893億元，改革後可節省7,356億元。若節省之退撫支出全數挹注回退撫基金，可將破產時間從120年延後到139年。若是通過考試院版本，則改革後可節省4,203億元，破產時間只能延後到133年。

年改辦指出，若以立法院初審通過段宜康等人版本草案第40條，僅將中央政府節省退撫支出挹注，不含地方政府，基金破產時間就不可能延後到139年，而會提前若干年，有待進一步精準的估算，年改辦將持續與立委溝通，希望採納年改會畫改革方向。

(工商)