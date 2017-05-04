警捷運抓通緝犯 遭潑辣椒水

新北市警海山分局交通分隊分隊長林家銘今（4日）晚間帶班盤查攔檢，在江子翠捷運站2號出口發現通緝中的梁姓男子形跡可疑遂予以盤查，詎料，梁嫌趁隙從霹靂腰包取出1罐辣椒水胡亂噴灑，但警方仍將梁嫌壓制逮捕，並從梁嫌身上起獲10公克安非他命。

其中莊姓警員因臉上被噴灑辣椒水，回隊用水沖洗時不慎沁入左眼，造成劇烈疼痛，隨即送往亞東醫院處理，治療後已無大礙。

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(中時)