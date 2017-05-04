陳清圳曾被報派教育部長　無奈體制逼宮

陳清圳（中）本月帶華南國小全校師生爬合歡主峰，行前啟發孩子們登山的初衷。（周麗蘭攝）

陳清圳推動山林教育多年，一名孩子臨時身體不舒服，他安慰打氣。（周麗蘭攝）

雲林古坑鄉華南、樟湖國小因山區人口外移嚴重，12年前被列入裁併校名單，陳清圳當年以主任身分，帶領華南國小從社區關懷出發，成功搶救華南，入選教育部十大經典學校，陳後來考上校長，獲得教學卓越獎、師鐸獎，卻因兼任樟湖國中小校長飽受流言所傷。

去年蔡英文就職前，陳清圳一度被網友報派是教育部長人選，當時縣長李進勇表示，陳清圳領導學校、學生獲得肯定，為他感到光榮，也代表雲林的轉型教育獲得認可。

李進勇認為，鬆綁轉型是非常重要的工作，應讓老師有更大自主空間，完全站在學生立場思考。前教育處長邱孝文則說，陳清圳是個創意思考、為實驗教育找未來方向的校長。

3年前，陳清圳臨危受命代理樟湖生態中小學校長，沿用傳統學科教育外，以主題探究教法激發孩子們自主學習的能力與學習的渴望，被譽為「體制內的森林學校」。

陳清圳上班途中順道載送學生一起上學，下班又載學生一起下山，一載11年，校長室就像輔導室。

陳清圳最為家長信服的是，給了無法接受傳統體制的學生一扇窗甚至一條路，包括注意力不足過動症兒、自閉兒、情緒障礙孩子等，在他看來都是正常的。

然而雲林縣內國中校長退休人數少，新陳代謝緩慢，引發樟湖國中小校長代理問題被關注，部分候用校長反彈不是新聞，但家長擔心孩子失去了解他們的好校長而抗議也不意外。

(中時)