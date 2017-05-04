防範北韓 美國準備在夏威夷設反飛彈系統
由於北韓的核武與彈道飛彈威脅與日俱增，美國考慮在夏威夷設立反飛彈防禦系統，以維護美國本土的安全。
防衛科技(Defense Tech)報導，美國海軍太平洋艦隊司令哈利·哈里斯(Harry B Harris Jr.)告訴眾議院國防委員會，北韓金正男政權可能在未來幾個月完成射程可跨太平洋的洲際飛彈，因此美國需要在夏威夷新增飛彈防禦能力。目前，美國在加州格拉利堡、阿拉斯加、加洲范登堡空軍基地都設有飛彈防禦中心，不過都屬於北美洲的防衛網，而夏威夷離本土有2000公里。
哈里斯說：「我相信現在的美國飛彈防衛網是以保護夏威夷，但是未來卻不一定。假如金正恩向夏威夷和美國西部同時發射了洲際彈道飛彈，那麼我們的攔截能力可能會捉襟見肘。」
哈里斯說，現在夏威夷的珍珠港配有夠追蹤彈道飛彈的神盾驅逐艦，不過他仍主張在夏威夷建立雷達系統與攔截飛彈，做為專職的防衛網。
哈里斯指出，雖然金正恩的許多狂言聽起來都頗為荒謬，他曾說北韓可以對紐約、華盛頓特區、 科羅拉多州發動攻擊，也可以攻擊澳大利亞以及夏威夷。這明顯超過北韓現有的實力，不過，美國都必須將獨裁者的說詞視為可信的威脅。
(中時電子報)
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