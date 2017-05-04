KMT主席候選人 臉友最愛誰？ 大數據告訴你

國民黨黨主席選舉投票日逐漸逼近，各候選人間的競爭愈趨激烈。洪秀柱、郝龍斌、吳敦義、韓國瑜、詹啟賢與潘維剛6位候選人表現如何？趨勢民調與同溫層數據合作，分析以臉書為主的社群媒體數據，結果發現，整體聲量洪秀柱領先，正評度韓國瑜拔頭籌，支持者熱情程度潘維剛最優。

這次分析時間4/3至4/30，從社群媒體聲量聲量來看，隨著選舉日接近及電視政見發表會，黨主席選舉的討論聲量與人數逐漸升高。自4/3至今，洪秀柱以46,416筆討論數居冠，韓國瑜因一席批評「台大法律的總統的言論」，擄獲網友目光，本週以34,234筆居次，將吳敦義與郝龍斌分別擠至三、四名。詹啟賢與潘維剛則佔據五、六名。透過系統意向分析演算結果顯示，韓國瑜在本週較為辛辣的言論，讓他的正評度爬升至56.11％，暫時領先其他5人。

本次也整理了造成各候選人聲量的議題來源，洪秀柱與黃國昌之間的爭辯，為其創造大量討論數，穩定領先其他候選人。吳敦義因上週連署名冊繳交審核，同樣在聲量上出現一波小高潮。最引人注目的是韓國瑜在電視政見發表會中一次批評三位前任總統，討論聲量一夕暴漲，成為近日臉友最關注的黨主席候選人。

除了基本討論聲量資料，同溫層數據更進一步掌握討論人數資料，藉此判斷各候選人臉友的熱情程度。潘維剛聲量雖略低於其他候選人，但支持者最死忠，在討論熱度比及人均討論數上均優於其他人。洪秀柱與郝龍斌的臉友們熱情程度相近，吳敦義則詹啟賢的類型較接近。在臉友熱情程度與聲量都很接近的情況下，這場主席選舉十分競爭。韓國瑜雖創造大量討論數，但其支持者較不熱情，後續如何深化其與選民間的連結，是重要課題。

名詞說明：

＊數據定義

1.網路社群主要行為：按讚、留言、分享與貼文。

2.討論數（聲量）：按讚、留言、分享與貼文四種討論行為的總數

3.討論人數：按讚、留言、分享與貼文四種討論行為的網路社群使用者人數

4.人均討論數：討論數÷討論人數，即單一使用者做出四種討論行為的平均次數。

5..討論熱度比：熱烈討論人數÷討論人數，即單一使用者做出三種熱烈討論行為的平均次數

＊統計方法

正評率：係同溫層數據透過人工智慧程式判讀網路社群貼文的字詞情緒意向，再輔以貼文人數，計算正向情緒指數，即為正評率。

話題來源比率：該話題討論人數÷該候選人總討論人數之百分比

(中時電子報)