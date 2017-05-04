方宥心幫慶生 大爆導演葉天倫的料!

許韶芬（左起）、方宥心、導演葉天倫及曹雅雯。（圖/民視提供）

幫導演慶生。（圖/民視提供）

民視週日文學戲《外鄉女》將於本週日(7日)晚間十點播出第二單元《愛人的選擇》，由金鐘導演陳長綸執導，方宥心、傅子純領銜主演。4日適逢《外鄉女》第三單元導演葉天倫生日，與兩位導演都合作過的方宥心和許韶芬，特地早起到劇組當神秘嘉賓，讓葉天倫過了一個驚喜的慶生會。

劇組在西門町的歌廳拍攝第三單元紅包場的戲碼，劇中飾演擁有歌手夢的舒麗(曹雅雯飾演)化身為70年代紅包場歌手，穿著復古又華麗的禮服在舞台上唱老歌，唱到一半突然改口清唱生日快樂歌，就在葉天倫摸不著頭緒時，方宥心和許韶芬驚喜出現在葉天倫導演身後，讓導演大吃一驚，放聲大喊，兩人更帶導演最愛的蛋糕，祝福導演《外鄉女》拍攝順利，收視第一。

近期與兩位導演密集合作的方宥心，形容葉天倫導戲時像是活動主持人，用一步步引導的方式帶出演員的表演，陳長綸導演則像是一位數學天才的受訪者，在每一次喊卡之後，要用記者訪問的方式，詢問出是否與導演腦海中的劇情藍圖相符。

方宥心說完更加碼在現場表演兩位導演不同方式的喊卡，逗得現場工作人員笑到噴飯。許韶芬則表示因為自己的角色比較ㄎㄧㄤ，所以葉天倫大多是用誇飾玩笑的方式，讓演員放鬆心情表演，但對於陳長綸導演則是較常以描述情境方式，讓演員能容易進入角色的氛圍。

(中時)