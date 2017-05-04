漁季延遲 屏東華僑市場出現大西洋鮪魚

目前因黑鮪漁獲量過少，華僑市場有攤販兜售不同於東港漁市場標榜從太平洋海域捕獲、反自大西洋海域圍養進口的黑鮪，但漁會表示其實差別不大。圖僅為示意圖。（圖/謝佳潾）

東港漁會指出，遊客若一定要吃從太平洋捕獲的黑鮪，可以直至東港漁市場黑鮪魚專賣區。（圖/謝佳潾）

屏東黑鮪魚文化觀光季將在6日盛大登場，但目前卻傳出黑鮪漁獲量過少，華僑市場有攤販兜售不同於東港漁市場標榜從太平洋海域捕獲、反自大西洋海域圍養進口的黑鮪，有漁民擔憂魚目混珠影響魚價，但東港區漁會表示並不會如此，也沒有欺瞞消費者疑慮。

鮪魚季在即，但截至昨(3)日為止，黑鮪漁獲量僅10多隻，華僑市場有攤販擔憂屆時供不應求，便進口從大西洋海域圍捕再透過箱網養大的鮪魚，來彌補漁獲不足的問題。此消息一傳出，有漁民擔憂生計受損，怕圍養的鮪魚會拉低捕獲鮪魚的價錢。

「影響真的不大。」東港區漁會指出，進口的大西洋黑鮪每公斤約300元，但是是單隻價錢不含任何運費、關稅，而目前肉質最差的太平洋黑鮪約每公斤5、600元，所以其實兩種差別並不大，且據文獻資料顯示，兩種鮪魚體型、肉質也沒有差別。

「也沒有欺瞞消費者疑慮。」漁會又指出，華僑市場屬於零售區，販售的商品不須特別標誌來源地，所以在華僑市場裡若真的買到大西洋黑鮪，也不是在欺騙消費者，而遊客若一定要吃從太平洋捕獲的黑鮪，可以直至東港漁市場黑鮪魚專賣區，專賣區的黑鮪絕對產自太平洋海域。

漁會強調，今年漁季較晚，相較往年同期的漁獲量真的有落差，有些漁攤販為求生計而進口大西洋黑鮪也無可厚非，因為目前真的沒有影響魚價，也沒有崩盤情形。

(中時)