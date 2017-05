拉攏中國處理北韓 川普暫停軍方巡航南海

美國航空母艦卡爾文森號今年2月離開聖地牙哥預計前往南海執行航行自由行動,但是中途卻轉向朝鮮半島參加美韓軍事演習,對北韓進行軍事威懾。圖為卡爾文森號檔案照。(圖/美聯社)

圖為美國海軍柏克級導彈驅逐艦拉森號檔案照。歐巴馬去年底批准拉森號低調進行南海航行自由行動,遭當時為候選人的川普批評為「軟弱」。(圖/美聯社)

隨著北韓的危機加劇,美國總統川普自上任以來已多次拒絕軍方提出的南海巡航要求,暫時不挑戰中國的南海主權聲索,以及在雙邊貿易、匯率與台灣問題上做出與就任前不同的主張,這種對中國態度的驚人轉變正是為了專注處理最為迫切與棘手的北韓大規模毀滅性武器問題。

《紐約時報》報導說,6週前美軍太平洋司令部(Pacific Command)向國防部提出請求,希望准許美國軍艦通過黃嚴島周邊12海里範圍內。目前中國與菲律賓均聲稱擁有該島主權,而中國已在島上建立起大量的軍事建設,包括填海造陸、建飛機跑道、碼頭與軍火庫。

報導說,美國海軍有充分的理由認為該請求會獲得批准。去年總統大選期間,候選人川普批評歐巴馬總統(Barack Obama)捍衛南海國際水域航行自由上過於軟弱。美國新任國務卿提勒森(Rex Tillerson)在提名聽證會上還呼籲,要阻止中國登陸這些有爭議性的島嶼及實施擴建。因此,外交政策與國際觀察人士都認為,美軍將會持續在南海進行其自由航行政策。

但是美軍太平洋司令部的請求卻都遭拒絕,有些甚至根本未出現在川普的辦公桌上。

報導分析說,川普暫不挑戰中國對南海的領土主張,顯示出對北京轉變為驚人的順從。朝鮮半島危機日漸升級,讓川普愈來愈依賴中國。前述美軍太平洋司令部提出的請求,還不清楚是國防部長馬蒂斯(Jim Mattis)還是參謀聯席會議主席鄧福德上將(Gen. Joseph Dunford Jr.)予以擱置,也可能是他們的某個副手所為,但國防部官員稱白宮並未參與此事。

威爾遜中心的季辛吉中美關係研究所(Kissinger Institute on China and the United States at the Wilson Center)主任戴博(Robert Daly)說,川普上任時的言論讓人預期美國將會更堅決地執行「航行自由行動」,但一觸即發的朝鮮危機似乎改變了川普對待中國的態度。

過去3個月裡北韓挑釁行為變本加厲,總共發射了9枚各型導彈,川普也公開表達要求中國協助約束平壤的行為。上周六北韓進行導彈發射失敗後,川普在推特上發文稱北韓「發射導彈雖未成功,但仍是對中國及其領導人極不尊重的做法。太糟糕了!」

過去歐巴馬政府經常拒絕海軍在南海有爭議島礁進行航行自由行動,主要是擔心加劇與北京的緊張關係,航行自由行動亦因此曾暫停兩年多,為此歐巴馬還遭到共和黨的嚴厲抨擊。

2015年10月歐巴馬政府曾低調派出拉森號(USS Lassen)導彈驅逐艦進入渚碧礁(Subi Reef)附近海域,並指示五角大廈不要公開討論此事,但是卻遭到共和黨及總統候選人川普的指責,川普說北京已經在南海建起了「軍事堡壘,而且或許是全世界前所未見的那種」,「他們隨心所欲,因為他們不尊重我們的總統,不尊重我們的國家。」

國務卿提勒森上台時稱中國的造島運動「類似於俄羅斯吞併克里米亞」。他說,川普政府「將不得不向中國發出明確的信號,首先,停止修建島嶼」,並且「第二,不允許你們登陸這些島嶼」。

美國國防部官員原先表示,太平洋司令部上月請求在黃嚴島12海里內航行,就是要表明美國反對中國在島礁上進行建設。

現在,中國在島嶼上的建設未曾稍停,但美國不允許中國登上相關島嶼的要求已經完全不重要了。國防部官員已經改口稱,五角大廈領導層希望仔細研究這類行動對整個國家安全政策的戰略影響。儘管馬蒂斯不反對航行自由行動,但他必須以全球安全的角度重新審視此一政策。

川普已公開表明希望中國協助約束北韓,這讓下一次航行自由行動的時間顯得遙遙無期。

(中時電子報)