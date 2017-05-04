打肉毒 如何不僵硬？

醫師呼籲，選擇不含複合性蛋白質的新一代肉毒桿菌，可降低抗藥性產生。(本報資料照片)

肉毒桿菌素施打連年高居台灣人最愛醫美療程冠軍！母親節前夕微整需求高，來客量增加1倍，其中不乏母女檔一同相約變美。然而診間觀察發現，媽媽們因除皺迷思而帶來困擾，例如：臉越緊繃越有效、打越多越好、或是皺紋看不見最好，療程才划算，在追求效果的同時，又為自己臉部僵硬而困擾不已。

38歲的王太太為了保持年輕樣貌，過去與朋友相約嘗試透過肉毒桿菌療程，改善皺眉紋的困擾。沒想到打完皺眉紋之後，卻出現眉壓眼的狀況，感覺很緊繃，導致每次笑起來的時候，臉看起來很兇，真的是皮笑肉不笑的窘境！經過那次經驗之後，王太太對於肉毒桿菌素感到失望，也因此不願意再嘗試。最近聽到同事介紹新一代肉毒桿菌療程，可以有比較自然的效果，王太太才重新燃起希望、願意再嘗試一次療程。針對術後僵硬不自然的問題，中華民國美容醫學醫學會專科醫師謝美任建議：「消費者應對肉毒桿菌療程建立正確觀念，最好的療效是內外皆不僵的感受，包含了外在表情不僵、臉部表情自然之外，內部的感受也應該覺得不僵、沒有重壓感，才是肉毒桿菌療程應有的雙重效果，建議選擇新一代肉毒桿菌素，分子量較小，可讓作用範圍更精準，使術後效果自然。」

肉毒桿菌素已成為許多人定期反覆施打的療程之一，若從25歲開始每年施打2次肉毒桿菌素來對抗動態紋，到65歲時已經施打約80次肉毒桿菌素！因此，肉毒桿菌素療程的安全性相當重要。綜觀過去市面上肉毒桿菌素，除了活性肉毒桿菌素，尚有與肉毒桿菌素作用無關的複合性蛋白質，是不必要存在的成份。整形外科醫師王彥博指出：「蛋白質本身就是一種抗原、抗體，過去的肉毒桿菌素含有不必要的複合性蛋白質，隨著純化技術提升，目前已有新一代高純度、不含複合性蛋白質的肉毒桿菌素，較不易產生抗體，成為消費者新選擇。」抗老是一輩子的功課，加上肉毒桿菌素需要定期與反覆施打，避免抗體產生，長期下來才能保障療程的安全與效果。

(中時電子報)