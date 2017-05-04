春橋田販售過期食品 台南下架3品項3.02公斤

台南市衛生局下架3種產品共3.02公斤。(台南市衛生局提供)

高雄市驚傳標榜販售有機健康食品的春橋田公司，被查出使用逾期原料分裝再製，台南市衛生局清查南市下游業者共17家，接到名單後前往稽查，其中，15家已無存貨，也已令2家業者立即下架回收，截至晚間6時下架「自然健康杏仁果 ( 生 ) 」、「純原蔗黑糖粉」、「光中杏」3項產品共3.02公斤。

台南市衛生局呼籲，將持續監督業者辦理下架回收，確保市面無違規產品，並呼籲食品業者如使用到違規產品，應依據食品安全衛生管理法第7條規定，立即主動停止製造、加工、販賣，並辦理回收，同時通報衛生主管機關。

衛生局呼籲，若經查獲仍販售或使用違規產品，將依同法第47條處新幣3萬至300萬元罰鍰。另也提醒市民，若發現有業者仍使用上列產品，請立即通報台南市衛生局，若有任何食品衛生問題，可撥打消費者服務專線電話：0800-285000，由專人服務。

(中時)