小S直播自爆房事：最近做愛次數很頻繁！
小S為宣傳新片《吃吃的愛》豁出去！今(4日)與好友陳漢典玩直播，自爆與老公許雅鈞閨房私密事，「最近跟我老公做愛的次數很頻繁！」連網友提問「一天幾次」也照實回答，不改辛辣搞笑風格。
小Ｓ在直播中與網友互動，先是搞笑自爆房事「最近跟我老公做愛的次數很頻繁！」接著被網友提問「一天幾次」，她亦辛辣回答：「有時候會被拒絕。」看到網友反應「聽不下去」，還霸氣回嗆：「聽不下去你可以現在不要看啊！」
接著小S也聊到片中與林志玲巴掌戲，一開始林志玲還不敢真打，表示自己力量很大，想不到在小S堅持下，林志玲果然來真的，還連續打了她2巴掌。
小S更坦言剛開始拍攝覺得林志玲很客套，隨著拍攝時間越久，某天她就認真問林志玲：「妳為什麼總讓我感到距離感這麼重？」林志玲也打開心胸跟她坦承沒安全感的原因，到了戲快殺青時，小S更想把林志玲納入姐妹團，因為她感受到對方是真心想跟她交朋友。
(中時電子報)
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