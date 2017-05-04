噴氣太強 古董噴射機把小機場弄壞
英國一架復古式戰鬥機在起飛時，因噴氣太強，不慎對機場跑道造成嚴重破壞，跑道的柏油路面被吹成碎石與碎片，所幸飛機和飛行員沒有受到傷害。
大眾機械(PopularMechanics)報導，這場事件發生在英國南斯塔福德郡的伍爾夫漢普頓機場(Wolverhampton Airport)。當時正在舉行私人的航空活動，許多航空愛好者到場秀出自己珍藏的古董飛機，絕大多數是二戰時期的。
闖禍的這架飛機也是來自二戰時期，是英國在二戰期間研發的第二種噴射機「德哈維蘭吸血鬼式」(de Havilland Vampire)，結果當飛機在跑道上滑行準備起飛時，麻煩就開始了，跑道的一些碎石開始飛散，一旦飛行員加大馬力衝刺時，更多更大塊的柏油塊被整片吹起，有些碎片的寛度達到幾十公分。不過飛行員只專心在前方，完全不知後方跑道被整成一片狼藉。來這降吸血鬼戰機，仍然降茖回同一個機場，但是原來的跑道已無法使用。
德哈維蘭吸血鬼戰機是最古老的噴射戰機之一，1943年首飛，1946年正式服役，因此沒能來的及加入二戰。吸血鬼戰機有許多設計奇特的地方，比如它是少數的分叉尾戰鬥機之一，同種設計的飛機最有名的是美國的P-38閃電式。另外它並列雙座設計也並不多見，不過做為教練機來用相當方便。
吸血鬼戰機的的起落架相對較短，使得引擎噴氣非常靠近地面，顯然這是個蠻明顯的缺點，對於跑道來說，氣流的破壞力太大了。
(中時電子報)
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