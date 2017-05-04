朱立倫邀新北立委餐敘聊前瞻 吳秉叡：一定會出席

新北市前瞻基礎建設掛蛋，多次為此槓上中央，新北市政府將邀約13名新北市籍立委9日下午5點半餐敘，簡報前瞻基礎建設項目資料，對此，有意參選新北市長的綠委吳秉叡表示「一定會出席」，指日前多名綠委共同召開記者會時，就提到希望能和新北市長朱立倫好好溝通。

吳秉叡強調，國家要前進、前瞻基礎建設計畫一定要做，他批評新北市府相當不尊重立委，立委由民眾選出、最了解地方建設需求，但新北市從未和立委們討論前瞻計畫，「當天除了聽朱市長的意見，我們也會傳達城鄉建設等地方的需求。」

(中時)