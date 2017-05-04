陳水扁發燒腸胃炎打點滴 已返家休息

前總統陳水扁4日傳出因連日來身體不適，發燒39度，傍晚到診所打點滴。稍後扁子陳致中在臉書PO文「謝謝大家對家父的關心，致中在此並轉達他的感謝」並說「最近是生病的高峰期，提醒大家都要注意自己的身體健康」。

陳致中沒接電話，但據了解，陳水扁就醫後，診斷出是病毒性腸胃炎，醫生治療後已略為退燒，因病況趨穩，已返家休息，不過醫生仍提醒要多觀察情況。陳致中臉書則有網友留言「祝福阿扁總統身體早日康復」。

陳致中今天在公版群組上PO文「阿扁總統病毒性腸胃炎，發燒39度。最近週遭掛病號的朋友不少，提醒各位好朋友注意自己的身體健康，這是最重要的」，證實阿扁最近感染病毒性腸胃炎。

(中時)