陳星學歷也造假 劉寶傑爆氣：我家2個小朋友都上他的課

劉寶傑節目爆氣稱2個小孩都上過陳星的課。(取自YouTube)

劉寶傑爆氣：我家2個小朋友都上他的課！（影片自7:40開始)

補教名師陳星先被爆與女作家林奕含輕生有關，接著又被中山大學證實他自稱「中山大學文研所」學歷造假，因為該校並無文學所，稱他只是考上該校中國文學系研究所碩士專班，但1天課都沒上，已在2008年被退學，令劉寶傑在節目《關鍵時刻》當場爆氣：「你知道我們家2個小朋友都上過他的課欸！」

劉寶傑在節目中聽聞陳星連學歷也造假，當場爆氣直呼太誇張了、太扯了，還一連重覆3次強調：「我們家小朋友都上過他的課欸！」劉寶傑反應瞬間被PTT網友瘋狂討論「寶傑QQ」、「顆顆，苦主家長出現了」、「我是寶傑我也爆氣XDDDDDDDDDDD」、「詐騙囉，寶傑快去退費」。

(中時電子報)