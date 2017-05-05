蔣臨沂回台絕食抗議 反年金團體桃機接機
美國中華正統基金會發起人蔣臨沂5日晚間由美國洛杉磯搭機回台灣，將在5月8日至21日期間，在立法院外進行14天的絕食抗議，以實踐日前出席洛杉磯地區支持吳敦義活動時所說的承諾，抗議蔡英文亂政和林義雄假反核、假絕食，希望透過這種寧靜革命，表達對台灣執政黨的不滿。
來自雲林及彰化的反年金改革團體約60名成員，5日晚間搭乘遊覽車北上桃園機場接機聲援，航警局為了怕影響其他旅客，出動150名警力維護航廈秩序，反年金改革團體在抵達桃機遊覽車停車場下車，一度與警方發生推擠衝突，因桃園機場是集會遊行禁制區，航警隨即舉牌警告，雙方協調後，接機團體依序進入大廳接機。
蔣臨沂在機場受訪時表示，透過八字看出蔡英文政府將於2018年4月24日垮台，臺灣沒有台獨，只有日本餘孽作怪，台獨只是他們的遮羞布，歷經李登輝、陳水扁跟蔡英文，要獨立早就獨立了，他們主要是想摧毀中華文化。
蔣臨沂強調，我在乎的是中華文化，孔子、媽祖、關公等文化都快被他們摧毀了，此行回來是要維護傳統中華文化，要重振中華民族。這次發動寧靜革命，只要2百萬人採取錯亂報稅打亂稅收，就能拖垮蔡政府。
蔣臨沂及反年金改革團體成員離去前，於機場外喊口號：「寧靜革命」、「錯亂報稅」、「小英下台」、「人民團結」、「台灣萬歲」，航警局見狀隨即二次舉牌警告，為避免不必要衝突，蔣臨沂便搭乘友人車輛離開，接機團體也回到停車場上車離去，整個活動在晚間11時許結束。
(中時)
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