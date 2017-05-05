習近平對僑務「重要指示」曝光！

查立友(圖右)為黃惠喜(圖左)的上任監交。(圖:陳子巖攝)

位於美國加州舊金山的駐美中華總會館，當地時間周二晚舉行總董交接儀式。(圖:陳子巖攝)

中華總會館總董黃惠喜。(圖:陳子巖攝)

大陸駐舊金山副總領事查立友。(圖:陳子巖攝)

中國大陸駐舊金山總領館副總領事查立友近日在舊金山傳統僑社的一個重要場合公開宣佈中共國家主席習近平對僑務工作的「重要指示」。習近平要求駐外使領館僑務幹部應為海外僑胞的「貼心人」與僑務工作的「實幹家」，以凝聚與發揮海外僑胞的「巨大能量」，同圓「中國夢」。

查立友副總領事在中華總會館指出，習近平主席的這一「重要指示」將是「總領館未來開展僑務工作的根本指南和遵循」。

查立友副總領事於5月2日應邀出席駐美台山寧陽總會館主席黃惠喜第九度輪任中華總會館總董交接典禮，並擔任監交。

在完成監交儀式之後，查立友副總領事指出：「今年初，中國國家主席習近平對僑務工作做出重要指示，強調實現中華民族偉大復興，需要海內外中華兒女共同努力。」習近平「希望僑務戰線的同志以凝聚僑心僑力同圓共享中國夢為主題，當好海外僑胞和歸僑僑眷的貼心人，成為僑務工作的實幹家，最大限度把海外僑胞和歸僑僑眷中蘊藏的巨大能量凝聚起來、發揮出來，為實現『兩個一百年』奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢不斷做出新的更大的貢獻。」

查立友副總領事並強調，「中國駐舊金山總領館將按照習近平主席指示，當好領區僑界的貼心人和僑務工作的實幹家，與大家一道，為灣區廣大愛國僑團做好服務工作，讓大家更好地搭乘中國發展的快車，更多地分享民族復興的成果，在同圓共享中國夢的道路上攜手前進。」

駐美中華總會館所屬七大總會館主席皆出席此一交接典禮，這是該總會館近3年多來首度出現的「全員到齊」和諧場面。輪任5月和6月總董的黃惠喜表示，在其任內將以「僑社為先、政治為次」，並希望「撤旗官司」的原告和被告能盡快將之撤銷，雙方能「和和樂樂」的共同「為僑社做點事情」。

3年多前，駐美中華總會館爆發了撤除中華民國國旗的風波，並引發該館傾台與傾中勢力的互控官司，目前，原告和被告雙方已為此一撤旗官司耗費近2百萬美元，此一撤旗官司迄今仍在上訴之中。

(中時電子報)