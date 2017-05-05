川普告捷 共和黨新健保法眾院過關

聯邦眾議院議長賴恩今天對共和黨新健保法案的通過信心滿滿。(圖:美聯社)

美國共和黨推出的新版健保法案，今天重新提交到聯邦眾議院全院表決，結果以險勝的票數獲得通過，宣告美國總統川普推翻歐記健保的計畫，跨出成功的一步。

聯邦眾議院今天以217票贊成、213票反對，僅以4票之差，通過了共和黨的健保替代方案，接下來將送交聯邦參議院審議。

美國總統川普上任後力求推翻前任總統歐巴馬的重要政績「歐記健保」，共和黨推出欲取代歐巴馬健保的新版健保法案，今年3月在闖關聯邦眾議院的最後關頭，因為無法掌握足夠的票數而打退堂鼓，臨時宣布撤案並取消投票，也讓川普當時灰頭土臉。

這次捲土重來，當地時間周四重新提交到聯邦眾議院表決，共和黨力拼過關，全力搶救這個具有指標意義的法案，務求在眾院一舉獲得獲得法案通過所需過半票數的支持。聯邦眾議院議長賴恩在表決之前透露，已掌握足夠票數，有信心能夠在眾院闖關成功，共和黨人在投票前也呈現歡騰的氣氛。

這項共和版的健保替代案原先遭遇黨內不少阻力，尤其是茶黨人士、掌握40張票的極端保守派自由黨團(House Freedom Caucus)對法案不支持，也成為當時歐巴馬健保替代法案挫敗的關鍵因素，另外由於該法案對於是否接受帶病投保以及撤回帶病投保的保費限制，交由各州自行決定，也讓部分共和黨內溫和派人士擔心會得罪選民，而不願投贊成票。在法案於今年3月遭到挫敗後，共和黨方面與白宮討論之後，對於法案內容作出部分更動，也說服了部分共和黨人從反對轉為支持的態度。

(中時電子報)