川普告捷 共和黨新健保法眾院過關
美國共和黨推出的新版健保法案，今天重新提交到聯邦眾議院全院表決，結果以險勝的票數獲得通過，宣告美國總統川普推翻歐記健保的計畫，跨出成功的一步。
聯邦眾議院今天以217票贊成、213票反對，僅以4票之差，通過了共和黨的健保替代方案，接下來將送交聯邦參議院審議。
美國總統川普上任後力求推翻前任總統歐巴馬的重要政績「歐記健保」，共和黨推出欲取代歐巴馬健保的新版健保法案，今年3月在闖關聯邦眾議院的最後關頭，因為無法掌握足夠的票數而打退堂鼓，臨時宣布撤案並取消投票，也讓川普當時灰頭土臉。
這次捲土重來，當地時間周四重新提交到聯邦眾議院表決，共和黨力拼過關，全力搶救這個具有指標意義的法案，務求在眾院一舉獲得獲得法案通過所需過半票數的支持。聯邦眾議院議長賴恩在表決之前透露，已掌握足夠票數，有信心能夠在眾院闖關成功，共和黨人在投票前也呈現歡騰的氣氛。
這項共和版的健保替代案原先遭遇黨內不少阻力，尤其是茶黨人士、掌握40張票的極端保守派自由黨團(House Freedom Caucus)對法案不支持，也成為當時歐巴馬健保替代法案挫敗的關鍵因素，另外由於該法案對於是否接受帶病投保以及撤回帶病投保的保費限制，交由各州自行決定，也讓部分共和黨內溫和派人士擔心會得罪選民，而不願投贊成票。在法案於今年3月遭到挫敗後，共和黨方面與白宮討論之後，對於法案內容作出部分更動，也說服了部分共和黨人從反對轉為支持的態度。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。