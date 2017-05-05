機位超賣 他被嗆：不下機就坐牢

席爾夫婦與達美工作人員爭執許久後，同意讓步，但是卻被四人全部趕下機。(圖片取自nypost)

聯航事件後，航空公司對於機位超賣處理都得小心翼翼，但最近有一名加州旅客投訴他被一名達美的工作人員威脅，若不放棄他兩歲兒子的座位，下飛機就會坐牢與失去小孩。

席爾一家五口是在從夏威夷飛往洛杉磯的時候，席爾夫婦抱著一歲的女兒，讓她坐在腿上，但他們兩歲大的兒子是單獨一人坐在另一張座位上。本來座位是他們買給大兒子的，但大兒子已搭另一班飛機，就另外買票先走了。

這班達美飛機超賣機位，所以就把腦筋動到席爾一家身上，要求讓出兩歲兒子(Grayson)的座位，夫婦就可以把兩個孩子都放在腿上。起初席爾不願意配合，達美工作人員對他說，如果他不讓出孩子的座位，他跟他的太太都會被送進監獄，還會「失去孩子(lose their children)」。

最後席爾夫婦同意讓步，但達美航空卻直接把他們四人全部趕下機。席爾無奈的表示「那我們該怎麼辦？我有兩個嬰兒，無處可去，沒有其他航班。我們應該做什麼？在機場睡覺？」

席爾(Brian Schear)與這名達美工作人員爭執的經過，都被拍錄下來而上傳網路。席爾表示她不要他們的錢，只要求達美道歉。

達美航空公司發表的聲明中說：我們對這家人的經歷感到遺憾，我們的團隊將會與他們溝通，以便了解發生了什麼事情並做出回應。

(中時電子報)