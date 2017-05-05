聯航事件 芝加哥航空局長致歉「航警不再趕超賣旅客」

聯航事件至今，CEO穆諾茲（Oscar Munoz）已經道歉不下四次，最後終取得與陶大衛的和解。(圖片取自美聯社)

聯航強拖華裔醫生陶大衛下機，導致見血事件引發國際關注，雖然目前事件已告一段落，陶大衛也和聯航和解。不過美國國會本週舉行第二次聽證會，檢討上月聯航強拖下機時的相關狀況，芝加哥航空管理局局長伊凡斯（Ginger Evans）今天為相關人員將聯合航空公司（United Airlines）乘客強拖下機道歉。

伊凡斯表示針對聯航乘客陶大衛（David Dao）4月9日被搶拖下機事件，令他「深感難過而且惱火」芝加哥航空管理局已將涉入此事件的4名人員停職，他強調，我們的政策很明確，只有在絕對必要的情況下才能使用武力來保護乘客的安全和保障。今後無論芝加哥警察局或機場安全人員都不會再登上飛機處理客服問題，強拖超賣機位相關的旅客下機。

而此一事件也迫使聯航修改規定，他們也再次強調今後不會再因超賣機位而請安全人員驅趕機上乘客。

(中時電子報)