護生態、愛海洋！新北漁民響應刺網轉型政策
愛護大自然，人人有責！為維護海洋生態及改善海洋環境，減少刺網漁具造成生態環境的影響，新北市政府今年度加強宣導刺網漁業轉型政策，在積極與漁民溝通協調下，已計有567艘(53%)漁船筏願意放棄刺網轉型，縮減刺網漁業規模成果豐碩。
刺網漁具因取得成本較低且方便操作，為沿近海漁民普遍使用，然在漁撈作業時，部分網具可能受強流拉扯斷裂而流失於海中，隨後受海流、潮汐等作用漂流至礁岩區並覆蓋於礁岩上，此外如底刺網作業位置靠近海底，網具容易被礁岩卡住形成礁區覆網，導致礁岩棲地功能降低，並持續造成生物罹網纏繞而死亡，嚴重影響海洋生態與環境，故推動刺網管理措施已刻不容緩。
為鼓勵刺網漁業漁民轉型，農業局積極向各區漁會及漁民宣導放棄刺網作業模式，由政府補貼轉作其他漁業部分經費措施，並輔導各區漁會協助漁民提出申請。在市府與漁民積極溝通協調下，迄至4月底願意放棄刺網轉型如釣具類等低破壞性漁業種類之漁船筏數量計有567艘，其轉型比例高達53%，目前有意願轉型之漁民陸續增加中，相較於鄰近縣市，新北市刺網漁業規模將大幅縮減，朝友善海洋生態及環境的目標邁出一大步。
新北市農業局長李玟表示，漁民朋友們申請輔導刺網漁業轉型補助專營船隻每艘20萬元，兼營船隻每艘15萬元，不但可降低轉型購買新漁具的負擔，轉型後不再使用刺網作業對海洋生態環境的幫助也很大。針對未轉型的刺網漁船筏後續將推動網具標示相關措施，讓使用刺網漁具者負起使用責任，以嚇阻違規行為，可望逐步減少刺網對沿岸海域的影響。
(中時電子報)
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