騎鐵馬追風、看百年車站！新北「鐵道輕旅」4路線好樂活

百年山佳鐵道輕旅。（新北市觀旅局提供）

低碳旅遊好環保！騎著U-bike看鐵道、車站、賞山嵐美景、大口呼吸新鮮芬多精！累了話不忘品嚐道地美味！旅行就是那麼簡單！「百年山佳．鐵道輕旅」等你來體驗！

百年山佳鐵道輕旅記者會大合照。（新北市觀旅局提供）

於新北市的樹林區原運送煤炭的「山佳車站」，在日據時期開採礦產下，曾有一段繁榮光景，隨著礦業沒落人口外移，現儼然成為當地歷史的最佳見證，106年2月經台鐵與新北市政府為保存舊站原有風貌攜手修築後重新對外開放，其融合日式與西洋元素之複合式建築，重現百年風華。

新北市觀光旅遊局現以「山佳車站」為主軸，結合山佳鐵道園區、武器公園、客家藝文館、在地美食工藝、鹿角溪溼地生態、大漢溪左岸自行車道及山徑，導入新旅遊型態，帶大家可以用步行、郊山健走、騎乘ubike雙鐵漫遊、或搭乘巴士等方式，來一趟「百年山佳．鐵道輕旅」。

「山佳車站」在日據時期開採礦產下，曾有一段繁榮光景。（新北市觀旅局提供）

「百年山佳．鐵道輕旅」，精選有「四大主題旅遊」路線－鐵道懷舊之旅、人文生態之旅、森呼吸親山之旅、綠色騎跡之旅，帶領遊客感受當地獨特的歷史人文與懷舊氛圍、自然生態美景，以及透過參觀傳統工藝的製作過程及手作活動的玩樂體驗方式，進行一趟串連山佳、樹林、鶯歌地區鐵道深度知性之旅。總共提供1800位名額，每位報名參加山佳鐵道輕旅的民眾，還可以獲得由劉克襄老師簽名的獨家限量活動紀念毛巾乙條！

山佳週邊街道特色古早味美食。（新北市觀旅局提供）

鐵道懷舊及人文生態之旅

百年山佳鐵道輕旅之鐵道懷舊路線及人文生態路線，除了主要於山佳車站及週邊鐵道園區、武器公園導覽，並推薦當地特色美食，包含可以跟著客家藝文館社區媽媽學作料理、搓揉紅麴米苔目及動手包艾草粿等，或者在回鄉年輕人經營的BRUNCH休憩品茶，還可以採買山佳週邊街道特色古早味美食。

「山佳車站」旅遊好樂活，歡迎來打卡。（新北市觀旅局提供）

行程並結合週邊三峽鶯歌地區觀光工廠手作DIY，認識陶瓷工藝文化或打造自己的手工皀! 好吃好玩動手DIY樂趣無限多，寓教於樂的旅遊內容等你來體驗!

百年山佳鐵道輕旅。（新北市觀旅局提供）

森呼吸親山之旅

樹林區屬於林口台地的脈稜的大棟山、青龍嶺、大同山及樹林山，四季景觀變化豐富，大棟山是林口台地脈稜的最高峰，擁有一等三角點，名列台灣小百岳；青龍嶺則以展望極佳聞名。因山峰彼此相距不遠且坡度平緩，故此山峰連走是當地熱門的健行路線。輕旅登山健走行程由劉克襄老師推薦登山路線，從樹林車站步行到山佳車站，全長約11公里，並安排由專業的樹林山岳協會嚮導帶領登山，帶大家飽覽山陵線大自然的精彩風光，享受天然芬多精。

百年山佳鐵道輕旅記者會。（新北市觀旅局提供）

綠色騎跡之旅

全台最獨特的雙鐵漫遊之旅，從台鐵最具特色的綠建築南樹林車站集合出發，騎乘微笑單車UBIKE，串聯百年古蹟山佳車站，再一路騎乘到鶯歌車站，全程串連3個鐵道車站，長約14公里。

也讓喜愛自行車的民眾，漫遊樹林與鶯歌地區，沿著大漢溪左岸自行車道欣賞河濱美景外，探訪「鹿角溪人工濕地」景觀及生態導覽，再至「三鶯桃花源/龍窯橋」欣賞陶瓷裝置藝術，堪稱完美結合休閒、生態與人文的休憩活動。你絕對不能錯過！以慢騎漫遊的方式串連鐵道人文並享受追風之旅！

(中時電子報)