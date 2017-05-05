歐巴馬表態力挺法國馬克宏
中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）和極右派的瑪琳．勒龐（Marine Le Pen）於第一輪投票勝出，將在7日的第二輪投票中，決定誰能成為總統。周四（4日）美國前總統歐巴馬錄製了一段影片，正式表態支持法國中間派總統候選人馬克宏，歐巴馬透讚揚他為自由價值挺身而出。
馬克宏陣營4日流傳歐巴馬錄製的影片，他在影片中說：「我很欣賞馬克宏打的選戰，他捍衛自由派價值，提出法國在歐洲和世界扮演重要角色的願景，他許給法國人民一個更美好的未來。他訴諸人民的希望，而不是他們的恐懼。」」他直言：「我支持馬克宏領導你們前進。」
他也向法國選民喊話：「我知道你們正面臨許多挑戰，也希望我在法國的每一位朋友都知道，我全心全意祝你們成功。」
歐巴馬當初選總統兩也是政治資歷淺的年輕候選人，而且價值觀和政治理念相近，馬克宏因而有「法國的歐巴馬」之稱。而馬克宏的對手瑪琳．勒龐（Marine Le Pen）反對全球化，和對邊界強硬的政策則有「女版川普」，雖然川普之前曾說過認為勒龐可能會贏，但未正式表態支持她。
(中時電子報)
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