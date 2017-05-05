川普佛州渡假太燒錢 兩次至少$120萬
美國總統川普(Donald Trump)前兩個月到佛州馬爾拉格渡假村(Mar-a-Lago Resort)的兩次周末旅行，光空軍一號的費用就花了至少120萬美元，這還不包括特勤局用來保護他的車輛的費用等，預計總花費還要在更高。
保守派監察組織Judicial Watch取得的美國空軍文件顯示，川普2月造訪渡假村的旅程花了至少67萬美元，3月他再度造訪渡假村、也產生了約61.2萬美元的花費。川普上任以來，已經造訪這個度假村7次。這兩次的旅程費用並未包括美國特勤組的車輛的費用，這些由國防部提供的車輛必須要空運到佛州。
這個監察組織多年來一直在監督總統的旅遊花費，並且認為這花了太多納稅人的錢。其領導人Tom Fitton表示，川普應該要讓他這些渡假的費用透明化，並且向美國大眾解釋他為何要造訪這個度假村。川普不將這個渡假村當作個人的度假屋，他也在這個度假村招待外國貴賓，以及和內閣成員、政府高官開會。
Judicial Watch認為國防部在川普這些佛州渡假中，承擔的花費遠超過其他部門，但並沒有要求國防部公布這些數據，該組織已經要求特勤局公布相關花費。民主黨也已經要求政府審計辦公室公布川普這幾次佛州旅行的花費，該辦公室已經同意，屆時將獲得更精確的數字。
根據《富比士》(Frobes)的報導，前美國總統歐巴馬(Barack Obama)在任期8年內，所有的旅行花費約9,700萬美元，一年約1,210萬美元，川普造訪馬爾拉格渡假村3次的花費就將近1,000萬美元。
(中時電子報)
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