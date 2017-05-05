美參議員提「台灣旅行法」籲對台灣總統和高層互訪解禁
美國聯邦參院兩黨友台議員4 日在參議院共同提出一項具約束力的「台灣旅行法」，聲明「美國政策應當促進美國與台灣之間所有層級互訪」，呼籲對高層互訪解禁，包括台灣總統在內。
美國參議員魯比歐(Marco Rubio) 、布朗(Sherrod Brown) 、殷荷菲(Jim Inhofe)、梅南德茲(Bob Menendez)，賈德納(Cory Gardner)，以及彼德斯(Gary Peters)4日共同提出了「台灣旅行法」。
這項具約束力的提案指出，美國國會認為，「自從台灣關係法制定後，由於美國自身對於台灣高層訪美的自我設限，台灣與美國始終缺乏有效的溝通，顯著地阻礙了台美關係的發展。」。因此，作為結論，「美國政策理應促進美國與台灣之間所有層級的互訪。」
參與共同案的魯比歐為2016美國總統選舉共和黨初選候選人，是參院台灣國會連線的成員之一。2016年春天，魯比歐推動通過了一項重新確認《台灣關係法》與六項保證為台美關係基石的法案。
在此之前，聯邦眾院外委會主席羅伊斯(Ed Royce)、夏波(Steve Chabot)、薛曼員(Brad Sherman)，已於今年 1月 13日眾議院中提出了該「台灣旅行法」。
依程序，這項「台灣旅行法」經提出後，經參、眾兩院通過，即可送交白宮，由美國總統簽署，成為具法律約束的行政命令。基於法案提出有效期限為2年，「台灣旅行法」必須在 2018 年 12月31 日前於參、眾兩院過關。
相關人士指出，這項提案有許多細節待磨合協商，鑑於美中台三邊關係變化，很難預測何時會在參眾兩院過關。但台灣的目標非常清楚，將在美國國會全力遊說推動本案。
針對這項提案，台灣人公共事務會(FAPA)會長陳正義4日表示，這是美國參院釋出的重要訊號，顯示台美雙邊關係中現有的聯絡管道已經過時，對維持區域和平與穩定，已不足夠。若美國希望強化與維持該區域的民主，應對已民主化的國家展現出更多支持。
(中時)
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