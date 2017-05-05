鋒面搗亂 北部東半部有雨 中南部高溫32度
今天（５日）因有一道微弱鋒面逐漸影響臺灣，臺灣附近水氣增多，天氣也變得較不穩定，臺灣北部、東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區午後也可能有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，提醒外出民眾請記得攜帶雨具備用；而在溫度方面，夜晚清晨稍涼，各地低溫約２３、２４度，白天因為雲多下雨，北臺灣高溫稍降，其他地區高溫變化幅度不大，北部及東半部高溫約２９、３０度，中、南部高溫仍有３２、３３度，中午之前仍應注意防曬，並多補充水分。
根據中央氣象局資料顯示，週末假期同樣受到鋒面影響，北部、東半部有明顯雨勢，，午後中南部山區也有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，一直到週日（７日）東北風減弱，北部、東半部的雨雖然會持續，但降雨的時間較短，影響區域也比較小；溫度方面，週六早晚天氣仍稍涼，雲量較多或是下雨時高溫不會到３０度，中南部地區受鋒面及東北風影響較小，高溫仍有３０度以上；下週日東北風減弱，氣溫將逐漸回升。
此外，今天在金門、馬祖及西半部地區可能受低雲或局部霧而影響能見度，交通往返請多留意氣象及航班資訊。
空氣品質方面：今天北部及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
(中時電子報)
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