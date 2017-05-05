撥動心絃！「越南音樂的繽紛世界」五月響徹台北
越南不只有河粉、美景不只有「下龍灣」！來聽聽來自越南動人音樂吧！「以音樂連結世界和台灣」是台灣國樂團近年來所建立的樂團品牌精神，該樂團將於5月14日（日）國家音樂廳《近悅遠來─越南音樂的繽紛世界》音樂會中，與來自越南的三位大師共同演繹越南的經典與當代音樂，讓大眾聆聽越南傳統音樂的樂音，渲染越南音樂的繽紛色彩。
越南的美食、新住民已融入台灣社會，一個擁有狹長S形國土的國家，密布著五十四個民族共同生活在其中，因地緣關係，在文化上受到印度的影響深遠，但越南在大時代的文化涵化過程中，仍保有自身的文學、語言與傳統，台灣國樂團希冀藉由此次音樂藝術的柔性活動，體會文化多樣性的豐富面貌，發現不同地域音樂文化的相似性與特殊性，體現新住民落根台灣的文化新貌。
在《近悅遠來─越南音樂的繽紛世界》此場音樂會中，台灣國樂團特邀任職於河內音樂學院的范氏慧教授、胡志明音樂學院的黃凱及杜全勝教授，帶來歌籌《琵琶行》與多首經典才子樂的演出。
「歌籌」是以傳統的越南詩體做為歌詞，透過三位表演者：一位女歌者敲擊檀板、兩名樂手演奏底琴與贊鼓。本次特邀的范氏慧是歌籌著名的演唱者與保存者，搭配王世榮教授底琴與國樂團范程量的贊鼓，將會激發出何種火花？值得拭目以待！
「才子樂」是十九世紀末、廿世紀初時在南越逐漸形成的樂種，由於是工作之餘的娛樂活動，因此能生動反映出當地居民的情感與生活狀態，其特別之處在於使用固定的樂器，以越南月琴為領奏，更值得一提的是匏琴的特殊性。
匏琴是越南特有的泛音彈撥樂器，這個樂器僅有一條弦，卻能彈出近五個八度的音域，左手控制搖桿改變高音，右手同時以撥片奏出實音與泛音，其音色柔美動聽，在越南有一種說法是：姑娘不能聽匏琴，會撥動心弦讓人痴迷。
此次音樂會杜全勝將帶來為匏琴量身定做的《故鄉之橋樑》融合了匏琴傳統與現代的多種演奏技巧，透過改編成國樂版的演奏，完成兩地音樂文化的融合與連結，讓觀眾一窺究竟是什麼聲音，如此讓人不可自拔。
此次音樂會前，特安排越南傳統樂器工作坊，由台灣國樂團演奏團員學習越南琵琶、越南月琴、越南箏、匏琴、金錢串等多項越南傳統樂器，並在音樂會現場呈現多首經典才子樂的演出，展現深度的音樂對話與交流！
(中時電子報)
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