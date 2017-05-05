從癌症苦難演繹死亡真諦！《生之夜色》邀你見證人生

《生之夜色》劇照。（亞洲劇團提供）

疾病使人脆弱，還是堅強？人類恐懼的是死亡，還是無知？面對全球人類都束手無策的癌症議題，卻成了印度前衛導演Abhilash Pillai（阿比拉許•畢萊）關照社會、政治的題材，而且還以創新的肢體語彙，搬上了劇場舞台，《生之夜色》5月4日於國家表演藝術中心國家兩廳院實驗劇場世界首演，將帶領台灣觀眾走入生命內心深層愛的關懷。

有鑑於國內劇場較少與南亞當代藝術家合作經驗，這位在印度劇場掀起高度關注，總以非正統的實驗創作獨樹一幟的國際導演，曾執導《Saketan》、《Island of Blood》等印度史詩的導演，歷年作品以多國語言製作為主。

在EX-亞洲劇團的力邀下，3月就已來台駐地生活，和演員、國內設計團隊展開為期達2 個多月的排練，甚至親自帶領演員到醫院進行田野採樣，跨國製作中繁複的翻譯與溝通過程，堪稱劇團創團以來最艱鉅的挑戰。

製作人林浿安說，《生之夜色》非常不同EX-亞洲劇團以往的作品，但從人心出發的精神是一貫的。因為癌症全球化的普世主題，貫穿了戲劇與人生界線，讓藝術創作的想像與真實的人生更融合。

你對癌症的既有印象是甚麼？你會懷疑究竟身體對抗的是甚麼嗎？細胞病變到治療過程如何造就生命成為新日常？導演阿比拉許認為，癌症的苦難，是肉體，也是精神上的；現今的社會環境也仿如癌症細胞環伺演變，因此希望透過直接、簡單的敘事出發，從劇場角度發散思考。

這齣百分之百由生命出發的《生之夜色》，將透過紀錄式的聲音元素、燈光意象與象徵手法，引導演員精湛舞蹈、肢體的展現詮釋運用。沒有太多的口語，卻以充滿詩意、肢體、音樂交融，獨具風格形式的視覺語彙，帶給觀眾不一樣的當代劇場樣貌。並從中省視真實，帶來正面生命力量！

(中時電子報)