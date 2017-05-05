百位出版人齊聚華山園區 發掘出版IP創商機

「出版IP應用展」彙整九大頂尖作品，讓民眾體驗超越文字的跨界想像。（林宜靜 攝）

出版不死！IP產權提升創商機！文化更蓬勃！由文化部主辦，106年度「出版與影視跨產業媒合平台」系列活動，5月2日假臺北華山1914文化創意產業園區舉辦第一階段出版影視媒合人才工作坊。活動現場有超過百位出版與版權相關業者共襄盛舉。

整場活動共分成三場不同主題的對談講座，首場邀請人氣作家烏奴奴＆夏佩爾及印刻出版社初安民總編輯，以出版界的角度，暢談自己作品曾經媒合成功的實際案例，並分享與影視產業媒合時會遇到的阻礙與解決方法，以過來人的身份談如何行銷作品提高媒合成功率；第二場則邀請華聯國際多媒體執行副總陳鴻元，傳授出版影視跨界媒合成功技巧。

投身電影產業超過20年的陳鴻元，從影視產業買家觀點出發，將自己如何選擇文本的精闢見解，轉化成影視買家的需求說明，提供出版業者不同的買家思維;最後壓軸由資深導演瞿友寧接棒，以最受導演青睞的文本特質為主題，道出如何從鏡頭語言去思考文本作品的呈現，一窺哪些出版品具有吸引導演、製片眼球的魅力特質，讓出版業者更了解自家哪些作品具有改編潛力。一連三場的講座課程，策略性建構來參與的出版業者對於作品媒合行銷的基本認知，更幫助出版業參與未來媒合活動時紮下根基。

文化部表示，為使出版產業創造加值機會，持續將文本導入影視等產業，文化部本年度推出「出版與影視跨產業媒合平台」，舉辦系列活動，協助出版業者具體提升媒合效益。除了今年5月2日舉辦的第一階段出版影視媒合人才工作坊，即日起至6月15日，開放「年度推薦改編劇本書遴選活動」線上報名，透過改編劇本書遴選，導入買家市場思維，挖掘出具改編潛力作品。

此外，8月1日、2日將於華山文創園區舉辦第二階段出版影視媒合人才工作坊，第二階段課程將著重建構學員對於影視、動漫、遊戲等文本需求認知，同時將邀請具買家身份的國外講師，從國際買家的觀點探討對於臺灣出版IP的需求。9月6日、7日將於台大醫院國際會議中心，舉辦出版與影視跨產業媒合會，匯集兩岸三地與海外買家，買賣雙方以一對一媒合形式，有效提升合作效率。

同時，為了擴大出版創作文本導入海外市場的能見度，亦自今年起開始鎖定重量級國際影視市場展，以放眼全球的視野，向世界各地的影視拍攝、動漫遊戲創作者招手，今年擇定參加韓國釜山亞洲電影市場展(AFM）與新加坡亞洲電視節(ATF)，策略性挑選適合海外買家市場的作品參展，力求創造佳績。

故事跨視界–出版IP應用展。（林宜靜 攝）

故事跨視界–出版IP應用展（免費）

時間：05/01 (一) ~05/07 (日)

週一至週五 10:00 – 19:00

週六至週日 10:00 – 21:00

地點：華山1914創意園區 中4館-B

(中時電子報)