女召男妓後懷孕 法院不讓孩子找爹
德國一名女子7年前召男妓在飯店發生性關係，沒想到事後發現懷孕產子，日前她一狀告上法院，要求飯店交出男妓姓名，找出孩子的爹，讓她追討贍養費。不過慕尼黑法院以違反隱私為理由，拒絕告訴她孩子生父的名字。
2010年，女子在德國哈雷（Halle）一間飯店與召來男妓翻雲覆雨三天，卻在之後發現懷孕，隔年3月產下一名男嬰。
女子想要找出孩子的親生父親，但當時她只知對方叫麥可（Michael），又認為麥可可能是假名，所以要求飯店公開男妓姓名以追討贍養費，但飯店拒絕透露房客身份，因為當時飯店有四名房客叫麥可，一怒之下她告上法院。
最後法院表示，飯店可拒絕提供個資，上訴庭也支持判決，拒絕重審本案。法院強調每一名「麥可」都有權掌管自己的個資，保障自己的婚姻和家庭，這個保障比申訴人的要求更加重要，何況她對男妓知情的資料很少，不知道到底是哪個「麥可」，飯店有理由拒絕透露個資。
(中時電子報)
文章來源：Randy woman who fell pregnant during three nights of hotel romps with male escort LOSES legal bid to find out who he was
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