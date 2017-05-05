SpaceX公司2019年將發射首組網路衛星
太空探索公司SpaceX今年將開始發射自己的網路衛星原型上太空，預計將在2024年完成網路衛星系統，讓全球個個偏遠地區都能使用網路。
根據科技新聞網站Mashable，SpaceX的衛星政府事務部副主管Patricia Cooper昨天在參加參議院的聽審會時透露，該公司計畫將在今年年底將這顆衛星的首顆原型(prototype)送上太空，然後在2018年上半年發射第二顆原型。若第二顆成功的話，將在2019年將發射第一組具完整運作功能的衛星上地球軌道。這個網路衛星系統的其他4,425顆衛星，將會分階段透過SpaceX的獵鷹9號火箭送上太空。
SpaceX公司去年已將這個計畫提交給聯邦通信委員會(FCC)，預計在2024年正式開始運行這個網路衛星系統。該公司相信這些衛星的運作將達到最大的極限，因此已經提出申請、打算再發射7,500顆衛星。
這些近地軌道(low-Earth orbit)衛星有望大幅改善地球上偏遠、網路不發達的地區的網路品質。目前也有其他公司積極擴展全球網路系統如臉書、蘋果和谷歌等。蘋果公司和波音合作，欲將衛星送上地球軌道，谷歌則是計畫利用大型氣球，將寬頻網路系統送上大氣層中的同溫層。
(中時電子報)
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