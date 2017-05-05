情牽70年 英女王和菲立普戀情曾被阻

而至今幾十個年頭過了，白髮蒼蒼的兩人仍然以相同姿勢互望，眼中的情意卻有增無減。(圖片取自channel24)

菲立普親王1946年求婚時，據稱女王在沒有和父母商量的情況下，很快就點頭答應。(圖片取自channel24)

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）高齡95歲的夫婿菲立普親王（Prince Philip），宣布自今年秋天開始，將永久不再執行皇室任務。兩人11月就要慶祝結婚70週年，感情人人稱羨的他們，原來當年這段感情起初不受王室認可，受到阻撓。

菲立普親王在1947在和女王結婚，相守超過一甲子，兩人感情甚篤，被認為是王室的模範夫妻。菲立普親王和伊麗莎白女王二世相差5歲，他們相識於她13歲、他18歲時，兩人都是維多利亞女王的玄孫，有表親關係。當時菲立普親王加入英國海軍，身姿挺拔、相貌英俊，女王對他幾乎是一見鐘情，女王的保母克勞福（Marion Crawford）回憶，自從兩人相識後，女王「眼睛根本離不開他」。菲立普親王也對表妹心生好感，兩人開始往來。

但她們的戀情不被王室認可。但菲立普王子的希臘與丹麥王子頭銜，讓他被認為是「外國人」，而且空有王子頭銜，卻沒有領土，也沒有財力。雖然他在英國接受教育，還在英國海軍服役，卻始終被認為是外人。

然而，女王和菲立普王子愛得深切，1946年夏天，菲立普秘密向她求婚，她沒有問過父母，立刻答應。一開始王室否認這段婚姻，不肯對外公開，但最後喬治六世最終敵不過女兒，王室宣布兩人訂婚。

這場婚禮透過廣播轉播，全球有2億人收聽。不過儘管恩愛，菲立普親王對於要當妻子的影子很不適應，甚至必須得走在女王幾步之後。至於兩人的4個孩子無法繼承他的姓氏，菲立普也不是很高興，他曾說：「我是世界上唯一一個不能讓孩子繼承姓氏的男人。」

儘管如此，菲立普還是甘願做女王背後的男人，相知相守超過一甲子，兩人最著名的照片，就是1947年度蜜月時，當時尚未登基的女王挽著丈夫的手，眼中充滿深情愛意，菲立普親王也一往情深看著妻子。而至今幾十個年頭過了，白髮蒼蒼的兩人仍然以相同姿勢互望，眼中的情意卻有增無減，令人動容。

(中時電子報)