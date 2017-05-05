數位時代「理想的文具」是啥？「誠品設計節」探書寫本質

率先在香港登場的【書寫．生活之美】展。（誠品提供）

在數位時代？設計有了不同的定義！雖內容、本質不變，然書的形式有很多種！過去的書寫文具，在數位時代強調以「電腦打字」、「平版」手寫，傳統文具該有什麼突破呢？好的設計，除了美觀，也要實用。

5/10起，在台灣、香港、大陸三地首度同步展開的2017【誠品設計節】，邀請三地設計名家策辦6場主題系列講座，以及「設計閱讀100選」經典書展、歷來最大規模「理想的文具」展、三地華人「原創品牌推薦展」、「國際得獎商品展」等4場主題展。從設計經典、文具到日常好物，理解生活中的人文設計美學，進一步發掘設計之於人們的深層文化與生命意涵。

好的設計，是與個人情感深深連結的。你和鍾愛的文具有什麼樣的情感故事呢？在香港率先登場的「書寫．生活之美」展，在文具迷之間已成為熱門話題；台灣歷年來規模最大的「理想的文具」展，則將於6/07-6/26在誠品信義店六樓展演廳開展。彙集10,000項經典文具、百餘款歐美日獨家新品，以及5大品牌限定店，除了讓讀者重拾書寫樂趣，也透過書案風景微小的設計進化，理解設計本質。

好的設計，也應具備改善生活、改變社會的正向能量。5/10起，台港陸三地將同步推出聚焦華人設計的「原創品牌推薦展」。由誠品職人共同選品、聯合推薦台港陸獨具巧思的設計品牌，從設計、文化、工藝、生活出發，在創意能量迸發的誠品生活松菸店三樓forum策展，期望以親切的形式，突顯設計與日常生活的緊密連結。

5/25-6/12，另於誠品信義店三樓，精選獲頒德國紅點設計獎、iF產品設計獎、美國IDEA、日本Good Design Award、台灣精品獎等國內外重要設計大獎的優質得獎作品共同參展，傳遞「生活無處不設計」的提案觀點。

在物我之間探求設計本質的同時，DFA世界傑出華人設計師盧志榮也提醒：「設計的本質，往往與設計本身無關。」2017【誠品設計節】帶您從經典裡尋找答案，從物件到空間、影像到平面等多種範疇中，推出「設計閱讀100選」經典書展，以爬梳設計脈絡，引領讀者形成思考；另精選歐洲、美國、日本11間特色出版社設計、藝術、建築、風尚等領域作品，藉以擴展國際視野。

設計的文化觀點，需要碰撞與討論。2017【誠品設計節】於台港陸共推出6場主題講座，由閱讀到策展、品牌創新到設計趨勢，邀請詹偉雄、李惠貞、劉小康、胡佑宗、楊明潔、盧志榮、呂敬人等各領域設計專家，以及香港設計學院、香港文創品牌ibility設計團隊蒞臨分享，提供產業、社會、人生等不同面向的觀察與思考，對話設計大未來。

誠品創辦人吳清友表示：「設計是一門專業，一門藝術創作，更是設計工作者的生命道場。因為設計者的人生觀、世界觀、藝術觀、生活觀，決定了他的設計觀。」

好設計，必須體現「人文的永續精神」，並且懷抱尊重自我、他人的善，展現對人類與環境的愛，形而外呈現的是相容設計、實用的美。好設計，也必須貫穿「時代的永恆性」與歷史文化產生關聯，呼應當下社會現實，開啟對未來美好生活想像。

(中時電子報)