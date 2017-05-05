5月5日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●台銀爆日圓荒

日圓續探新低，買氣狂飆，龍頭銀行台銀更已引發「錢荒」。根據台銀內部最新統計，昨日單一個交易日的銀行賣匯日圓總量竟高達100億日圓，等值超過新台幣27億元，不僅已突破台銀日圓賣匯的史上最高紀錄，由於該量已是平日正常交易量的10倍，遠超過台銀預期及台銀平日的戰備存糧，因此，已在台銀匯兌業務引發「錢荒」。

●《時報周刊》民調假設明天選總統 郭台銘完勝蔡英文

蔡英文連任之路恐遇重大挑戰！《時報周刊》最新民調顯示，當民眾被問到明天若是總統大選，會把票投給蔡英文總統或鴻海集團董事長郭台銘？結果，蔡僅獲得2成4支持，郭台銘則拿下3成5支持，顯著領先蔡逾11個百分點。這項民調意味，自美國總統川普上台後，商人領政的政治新風潮似乎也席捲而來。

●防火避難性能獲台建中心核可 大巨蛋拚復工 入場券有譜

據傳財團法人台灣建築中心已完成大巨蛋防火性能避難審查，將送內政部營建署評定，一旦「防火性能避難審查評定書」正式核發，遠雄可申請大巨蛋全面復工。對此，遠雄企業團昨（4）日表示：「遠雄接受台建中心的最終審查評定書結果，會努力朝向全面復工的方向努力。」

重點要聞

●被指誘姦林奕含害命 檢警偵辦 陳星：多說也沒人信

才女作家林奕含上周四自縊身亡，至今第9天，風暴持續擴大，各界直指林女是遭補教名師陳星（本名陳國星）誘姦，但陳在事發後神隱，目前他對此案唯一說法是，上周五他以LINE回覆任教補習班詢問時，喊冤「算了啦！人都死了，我們再多說什麼呢？再講什麼人家也不會信啊！」對此，網友怒轟「你將一輩子良心不安！」台南地檢署昨指已將本案列「他」字案調查；警方表示已成立專案小組，若檢警偵辦屬實，一定究辦。

●最快紀錄 每5分6秒 1人罹癌

國內罹癌人數與罹癌速度雙破紀錄！衛福部昨公布最新癌症登記報告，2014年有10萬3147人發現罹癌，人數首度突破10萬人創新高，且平均每5分鐘6秒就有1人罹癌，也刷新「癌症時鐘」最快紀錄；各種新增癌患人數則以大腸癌最多，已連9年蟬聯冠軍。專家指，人口老化、飲食西化、肥胖等問題，都是癌症新增病例成長原因。

●法大選辯論 史上最野蠻

法國總統大選第二輪投票周日登場，民調看好的中間派政治新秀馬克宏，前天在選前最後一場電視辯論中，與極右派對手勒朋相互攻訐謾罵、搶話不斷。在這場「史無前例野蠻」的辯論中，兩人都沒能將政見說分明，但馬克宏被視為比較有「總統樣」。

重點要聞

●核三歲修意外 供電緊張

為了因應今年夏天可能面臨的供電吃緊狀況，台電喊出五二○前機組「歸隊令」，但恐將破功。核三廠二號機歲修工程日前發生意外，台電昨天表示，原預定歲修完成日期五月十七日將往後延，能否在五月廿日前歸隊還不確定。核三廠二號機若未能如期歸隊，將影響夏天供電。

●退休金計算基準改計15年均俸 最快元旦上路

歷經三天接力審查，立法院司法法制委員會昨天終於完成「公務人員退休撫卹法」草案初審。不過，最低保障金額、調整十八趴優存制度，以及已退或現職公職人員所得替代率是否調降等，朝野未獲共識，包括立法完成後的配套措施等附帶決議，都將交由朝野協商。

●羅馬天主教教廷四日宣布與緬甸建立全面外交關係，表示要「增進彼此的友誼」。教廷在教宗方濟各四日會見緬甸實際領袖翁山蘇姬不久後做此宣布，教廷尋求與緬甸建交可追溯至一九九○年，目前派有宗座代表，未來將改派大使。緬甸政府也將在梵蒂岡開設大使館。

重點要聞

●逾期9年 黑心食品騙稱有機

食品藥物管理署和高雄檢調三日查獲「春橋田股份有限公司」及「台灣有機有限公司」涉嫌將逾期的腰果、杏仁果、黑糖粉等食品原料分裝、重新打印延長有效日期後再行販售，很可能已流入有機食品連鎖店，並被消費者吃下肚。

●桃產總工會秘書長 被控性侵

工運界爆發性侵疑雲！曾在桃園市產業總工會工作的B女，四月底在臉書PO文，指工會秘書長姚光祖對她「性侵半年」，甚至指「秘書處有後宮文化、男女分等級、多人集體性侵、性騷，我與姚的關係還被桃產總的督導會議公審」。

●罕見 北韓官媒嗆中：將嘗嚴重後果

北韓官媒「朝鮮中央通訊社」（ＫＣＮＡ，朝中社）三日透過指控中國官媒《人民日報》和《環球時報》發表「亂砍兩國關係支柱」的危險言行，首次點名指責中國在目前朝鮮半島局勢上「對美國隨波逐流」，並且警告若再測試平壤的耐心，將嘗到「嚴重後果」。

(中時電子報)